13:43, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

Reuters: На карте за спиной Путина обозначены Крым, ДНР, ЛНР и еще две области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

В телестудии за спиной президента России Владимира Путина находится карта, на которой обозначены новые регионы РФ — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области, а также Крым. Внимание на эту деталь в ходе прямой линии российского лидера, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, обратило британское информационное агентство Reuters.

Журналисты издания отметили, что РФ считает вышеуказанные регионы своей территорией.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в данных регионах с 23 по 27 сентября. Крым же вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на необходимость признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, которые возникли после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате референдумов.

    Все новости
