Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 19 декабря 2025МирЭксклюзив

В дружественной России стране выразили сожаление из-за членства в НАТО

Политолог Сезер: Турция, к сожалению, состоит в НАТО, следуя стандартам Запада
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Турция, к сожалению, является членом Североатлантического альянса, следуя стандартам Запада в сфере военных технологий, что затрудняет сотрудничество с Россией на этом направлении. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

В частности, собеседник напомнил об истории с давлением Вашингтона из-за закупки у Москвы в 2017 году зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Он напомнил, что из-за зависимости Анкары от западных военных технологий приобретение российской военной техники было заведомо ограничено.

«К сожалению, Турция является страной НАТО, поэтому С-400 бы не внесли вклад в оборону Турции», — указал политолог.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция хочет вернуть России ЗРК С-400 с целью улучшить отношения с США и вновь получить американские истребители F-35. По словам источников, подобный шаг может поспособствовать улучшению отношений Турции с США, проложив путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и получению доступа к F-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    В российском городе разлилась река

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok