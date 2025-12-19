В дружественной России стране выразили сожаление из-за членства в НАТО

Политолог Сезер: Турция, к сожалению, состоит в НАТО, следуя стандартам Запада

Турция, к сожалению, является членом Североатлантического альянса, следуя стандартам Запада в сфере военных технологий, что затрудняет сотрудничество с Россией на этом направлении. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

В частности, собеседник напомнил об истории с давлением Вашингтона из-за закупки у Москвы в 2017 году зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Он напомнил, что из-за зависимости Анкары от западных военных технологий приобретение российской военной техники было заведомо ограничено.

«К сожалению, Турция является страной НАТО, поэтому С-400 бы не внесли вклад в оборону Турции», — указал политолог.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция хочет вернуть России ЗРК С-400 с целью улучшить отношения с США и вновь получить американские истребители F-35. По словам источников, подобный шаг может поспособствовать улучшению отношений Турции с США, проложив путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и получению доступа к F-35.