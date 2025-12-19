Welt: В Европе испугались слов Путина о «подсвинках»

Европейские политики испугались реакции российского лидера Владимира Путина после жестких слов о «подсвинках», сообщил немецкий телеканал Welt.

«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила ведущая телеканала.

Она считает, что многим европейским политикам стоит прислушаться к Путину и воздержаться от необоснованных угроз в отношении России, особенно это касается главы евродипломатии Каи Каллас.

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава России заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывают поживиться на развале России. По словам Путина, лидеры стран Европы также рассчитывали вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и взять реванш. Президент подчеркнул, что деструктивные планы Запада в отношении России полностью провалились.