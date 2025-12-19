Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:52, 19 декабря 2025Мир

В Европе испугались необычного слова в речи Путина

Welt: В Европе испугались слов Путина о «подсвинках»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Европейские политики испугались реакции российского лидера Владимира Путина после жестких слов о «подсвинках», сообщил немецкий телеканал Welt.

«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила ведущая телеканала.

Она считает, что многим европейским политикам стоит прислушаться к Путину и воздержаться от необоснованных угроз в отношении России, особенно это касается главы евродипломатии Каи Каллас.

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава России заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывают поживиться на развале России. По словам Путина, лидеры стран Европы также рассчитывали вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и взять реванш. Президент подчеркнул, что деструктивные планы Запада в отношении России полностью провалились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Врач объяснил феномен «горящего» пениса во время секса

    Огромный аллигатор пробрался в магазин и попал на видео

    В Европе испугались необычного слова в речи Путина

    «Опасный» запуск фейерверков может обернуться немаленьким штрафом

    В Кремле рассказали о предстоящем новогоднем обращении Путина

    Раскрыт способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году

    Девушка решила позаботиться о соседке и отравила ее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok