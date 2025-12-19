Глава Генштаба Бельгии Вансина впечатлился российским вооружением

Начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина заявил, что его впечатлили объемы и эффективность военной техники России. Об этом сообщило агентство Belga.

Вансина подчеркнул, что Россия обладает большим количество эффективного оборудования. Объемы вооружения он назвал впечатляющими. «Одной из задач для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений», — добавил он.

По словам главы бельгийского Генштаба, странам НАТО следует «подумать о массовости» вооружения вместо обеспечения военных передовыми технологиями.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки постановки ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство. Он заверил, что это произойдет до конца 2025 года.

