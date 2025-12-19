Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:44, 19 декабря 2025Наука и техника

В Европе впечатлились российским вооружением

Глава Генштаба Бельгии Вансина впечатлился российским вооружением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина заявил, что его впечатлили объемы и эффективность военной техники России. Об этом сообщило агентство Belga.

Вансина подчеркнул, что Россия обладает большим количество эффективного оборудования. Объемы вооружения он назвал впечатляющими. «Одной из задач для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений», — добавил он.

По словам главы бельгийского Генштаба, странам НАТО следует «подумать о массовости» вооружения вместо обеспечения военных передовыми технологиями.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки постановки ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство. Он заверил, что это произойдет до конца 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Некоторым пожилым людям увеличат пенсию с 1 января

    Привычная бытовая техника оказалась опасна для здоровья

    Тигр чудом избежал нападения крокодила

    Раскрыты подробности о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину

    В Европе впечатлились российским вооружением

    В ГД просят вернуть IT-ипотеку в двух городах

    На Западе допустили затягивание заседания Евросовета по российским активам до Рождества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok