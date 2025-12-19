Реклама

23:36, 19 декабря 2025Мир

В Евросоюзе осудили Макрона из-за его решения по Украине

Депутат ЕП Мариани: Макрон подталкивает Францию к банкротству
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Martyn Wheatley / I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Франции грозит банкротство из-за решения президента страны Эммануэля Макрона предоставить дополнительное финансирование Украине. О последствиях такого шага высказался депутат Европейского парламента (ЕП) от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что внешний долг Парижа составляет 3,4 триллиона евро, при этом за два президентских срока Макрона он вырос на 1,2 триллиона. Кроме того, как указал Мариани, Евросоюз на 18 процентов финансируется Францией.

«Выделение 90 миллиардов евро Киеву для Франции означает дополнительные 16 миллиардов евро. Они не будут выплачены сразу, поэтому это дополнительные миллиарды долга от Макрона, которые лягут на плечи будущих поколений… Так что это означает, что мы движемся прямо к неизбежному банкротству», — сказал он.

По словам евродепутата, французский лидер планирует увеличить помощь Украине, поскольку знает, что его президентский срок скоро подойдет к концу.

Ранее стало известно, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы. Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета С в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства указанных стран.

