16:17, 19 декабря 2025

В Госдуме отреагировали на слова Путина о моде на рождение детей в России

Депутат Бессараб: Кинематограф, СМИ должны быть в контексте «модно рожать»
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кинематограф, средства массовой информации (СМИ), произведения искусства должны быть в контексте «модно рожать», заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на слова президента России Владимира Путина сделать рождение детей модным.

«У нас сегодня все делается для того, чтобы помочь гражданам определиться с вопросом деторождения, не бояться принести ребенка в дом, чтобы было куда принести, чтобы могли помочь из федерального, из регионального бюджета, из муниципального бюджета. Могли помочь студенческой семье. Хочется родить, иметь ребенка и при этом не иметь финансовых проблем. Но, как показала практика, финансовые проблемы — это далеко не все, что необходимо решить», — рассказала Бессараб.

Я думаю, что президент имел в виду и дополнительно кинематограф, средства массовой информации, произведения искусства, чтобы все было нацелено именно в этом контексте — «модно рожать»

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Депутат добавила, что помимо финансовой стабильности, граждан, которые принимают решение родить, волнует вопрос инфраструктуры.

«Это не только собственное жилье, но и детский сад поблизости, школа. Потом в обязательном порядке хорошая работа, возможность спокойно добираться до места расположения работы, детского сада на транспорте. Малоэтажная застройка, как показала практика, способствует большему количеству рождения детей в семье. Люди хотят хороших дорог, парков, скверов. Это тоже очень сильно влияет на деторождение, на принятие решения о рождении ребенка», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассказал, что в некоторых странах мира ситуация с рождаемостью складывается катастрофично. По его словам, демография является вопросом, который волнует все страны постиндустриального развития. Президент добавил, что рождение детей должно стать модным.

