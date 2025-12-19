В МИД рассказали о колебаниях позиции России по Украине

Позиция России по Украине не подвержена никаким конъюнктурным колебаниям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что наша позиция предельно ясна, она не подвержена никаким конъюнктурным соображениям, колебаниями. Президент [России Владимир Путин] регулярно, в том числе буквально сегодня, в очередной раз эту позицию изложил», — заявил дипломат.

Отдельно Лавров заметил, что позиция Москвы не может вызывать каких-то сомнений. Он добавил, что Россия твердо придерживается политического урегулирования.

Ранее Владимир Путин объявил, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне стран Запада и президента Украины Владимира Зеленского.