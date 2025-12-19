Реклама

18:41, 19 декабря 2025

В посольстве рассказали об аресте россиян в Болгарии по требованию США

Посольство России в Болгарии: Двое россиян арестованы по требованию США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: william casey / Shutterstock / Fotodom

Двое россиян Олег Ольшанский и Сергей Ивин арестованы в Болгарии по требованию США. Об этом рассказали в посольстве России в Софии, сообщает РИА Новости.

«По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию», — заявили в дипмиссии.

Отмечается, что консульские сотрудники в Болгарии находятся в контакте с арестованными.

Ранее в Швеции задержали гражданина России за незаконную фотосъемку вышек телерадиовещания. По данным газеты Aftonbladet, россиянина подозревают в планировании диверсии. Отмечается, что задержанный будет допрошен в присутствии государственного защитника.

