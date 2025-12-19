Реклама

03:11, 19 декабря 2025Россия

В России изменят названия некоторых профессий

Депутат Говырин: В России с 2026 года изменятся названия некоторых профессий
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В России с 2026 года изменится общероссийский классификатор профессий и должностей, а от названия должности зависят право на более ранний выход на пенсию, отпуска и условия труда. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с РИА Новости.

По словам Говырина, изменения в трудовом законодательстве почувствуют на себе все работники, даже если не вникали ранее в кадровые тонкости. Потому что классификатор профессий и должностей — это основа льгот и гарантий.

Если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, то могут возникать споры при обращении за пенсией или льготами.

«Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе», — добавил депутат.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» старший юрист hh.ru Светлана Шабронова перечислила профессии с положенными 13-ми зарплатами.

    В России изменят названия некоторых профессий

