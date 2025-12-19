Реклама

В России отреагировали на желание Европы вернуться к диалогу

Депутат Журова: Макрон хочет возглавить восстановление диалога с Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Желание Европы вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, которое выразил глава Франции Эммануэль Макрон, указывает на понимание необходимости восстановления коммуникаций, а также желание самого Макрона стать лидером этого движения, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы помним, что, когда конфликт только начался, Макрон хотел быть главным в его урегулировании, планировал стать медиатором, чтобы набрать политические дивиденды. И, надо сказать, это действительно могло бы получиться — народ бы его поддержал. Но не получилось. Макрон не захотел воспринимать объективную информацию, как это сделал президент США Дональд Трамп, и в итоге оказался удален от переговорного процесса», — объяснила Журова.

Наблюдая за тем, как американский коллега все активнее приближается к миру, президент Франции, как считает депутат, начинает понимать необходимость восстановления диалога и хотел бы возглавить это движение от лица европейского сообщества.

«Европейское сообщество в этом направлении кто-то должен возглавить, и Макрон хочет это сделать. Политиков, которые понимают необходимость вести диалог, становится все больше. Сейчас в сторону России едет такой поезд с дружественными намерениями, и Макрон пытается успеть на него запрыгнуть», — заключила депутат.

Ранее Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с Путиным. Он отдельно подчеркнул, что сделать это следует в ближайшее время.

