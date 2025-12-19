В России призвали создать единую базу автозапчастей из КНР

В России задумались о едином каталоге китайских автозапчастей

Думский комитет по экономической политике начал прорабатывать возможность создания на территории России единой базы данных для запчастей для ремонта автомобилей из Китая. Об этом сообщают «Известия».

Авторы инициативы предполагают, что создание базы данных позволит устранить сложности при заказе компонентов для ремонта машин из КНР. В настоящее время владельцы машин и сервисы сталкиваются с проблемами: оригинальные детали не подходят из-за частого обновления модельного ряда, а аналогов зачастую не существует.

Разработка «цифрового паспорта» на машины станет частью сертификации автомобилей. По планам, актуализировать данные в базах будут производители, поставщики и дилеры.

«При сертификации каждой модели и модификации производитель будет обязан загрузить в государственную информационную систему полный электронный каталог запчастей с точной привязкой к VIN-коду каждого конкретного автомобиля. Любое изменение в конструкции, повлекшее смену детали, должно требовать обязательного внесения корректировок в эту цифровую карту. Подобная система даст возможность создать неизменяемый архив данных по каждой машине», — пояснил заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов.

По планам, электронные каталоги будут публиковаться в открытом доступе, что позволит пользоваться ими и гражданам, и автосервисам.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года автозапчасти в России подешевели в среднем на 10 процентов.