Наука и техника
13:43, 19 декабря 2025Наука и техника

В России разработают дрон с грузоподъемностью более 100 килограммов для СВО

Разработчик ЧК-15СВО создаст дрон с грузоподъемностью более 100 килограммов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские специалисты разработают тяжелые транспортные беспилотники с грузоподъемностью более ста килограммов. Об этом сообщили в компании «Дронакс», передает ТАСС.

Отмечается, что опыт создания и применения дрона «Черный коршун-15» (ЧК-15СВО), который несет до 100 килограммов груза, подтвердил значительную потребность в аппаратах тяжелого класса.

«Мы признаем растущую актуальность и стратегическую важность создания платформ с еще большей грузоподъемностью — свыше ста килограммов. Работа в этом направлении рассматривается как логичное развитие наших компетенций. Развитие технологий силовых установок, систем управления и материалов позволяет ставить и решать такие задачи», — рассказали в организации.

Производитель подчеркнул, что появление таких платформ позволит Вооруженным силам России охватывать новые сценарии применения с перевозкой особо крупных грузов.

Ранее в декабре компания «Дронакс» рассказала о начале испытаний ЧК-15СВО. Аппарат можно использовать для доставки боеприпасов и других грузов. Также дрон способен нести специальное оборудование — средства наблюдения, разведки и радиоэлектронной борьбы.

