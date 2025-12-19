Реклама

10:32, 19 декабря 2025Россия

В Совфеде одобрили закон о пенсии добровольцев СВО

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о пенсии добровольцев специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об учете времени службы в добровольческих формированиях участников спецоперации при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

Ранее в Госдуме сообщали, что в случае принятия инициативы право на пенсию добровольцы СВО смогут получить при выслуге 20 и более лет с учетом службы в добровольческом формировании. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2026 года.

В августе 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО, а также добровольцы и ополченцы Донбасса получили право на две пенсии.

