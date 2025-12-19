Реклама

18:26, 19 декабря 2025МирЭксклюзив

В Турции высказались о реакции Кремля на желание вернуть С-400

Политолог Сезер: Турция надеется на гибкость Кремля по вопросу ЗРК С-400
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Турция надеется на гибкость Кремля по вопросу возможного возвращения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, ставших предметом давления со стороны США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

«Я считаю, что Кремль проявит гибкость в этом вопросе», — понадеялся эксперт. Он указал, что Россия и Турция связаны множеством других проектов, особенно в сфере энергетики, из-за чего проблема ЗРК отходит на второй план и не играет важной роли в отношениях двух держав.

В частности, Сезер объяснил желание Турции отказаться от ракет проблемами в американской экономике и возможными проблемами у президента Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах. По его словам, Анкара вынуждена перезапустить отношения с Вашингтоном, чтобы нормализовать ситуацию внутри страны.

6 декабря посол США в Турции Томас Баррак заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает бессмысленными санкции против Турции, введенные после закупки российских ЗРК С-400. При этом 17 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Баррак тайно лоббирует отказ Анкары от российского оружия.

