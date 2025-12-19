Вероятность падения цен на жилье в России оценили

Ипотечный брокер Ракута: Ждать падения цен на жилье в России не стоит

Ожидать сильного падения стоимости жилья либо больших скидок на него от застройщиков не стоит. Вероятность снижения цен на недвижимость в будущем оценил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По словам специалиста, существует вероятность того, что еще до 1 февраля в регионах с определенной затоваренностью объектов на рынке недвижимость будет распродана по причине изменений в семейной ипотеке. «Ждать того, что цены глобально упадут или застройщики будут предлагать большие скидки, точно не стоит. Существует определенная бизнес-модель, при которой застройщики строят жилье за счет кредитных денег. И сами банки, которые выдают эти кредиты, не разрешают в этой бизнес-модели стоимость квадратного метра жилья делать ниже, чем это было согласовано с застройщиком», — заключил Ракута. По этой причине он порекомендовал россиянам не откладывать покупку недвижимости.

Ранее стало известно, что в 10 российских городах-миллионниках половина построенных квартир оказалась нераспроданной.