Ветеран полиции США отправился спасать молодого туриста в горах и не выжил

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: NYS DEC

Ветеран полиции не выжил в горах США во время спасения молодого туриста. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 13 декабря в горах Катскилл. 61-летний Майкл Джозеф Райан вместе с пожарными города Финикия откликнулся на сигнал бедствия, поступивший от 20-летнего путешественника. Мужчина вывихнул лодыжку и не смог продолжить подъем на трехтысячник. Команда экстренного реагирования отправилась его спасать и оказала ему помощь на месте, при этом у Райана произошла остановка сердца.

Бригада спасателей начала проводить сердечно-легочную реанимацию бывшему военному. Его спустили вниз по склону горы и срочно госпитализировали, по пути продолжая проводить реанимацию. Американец оказался в больнице, но не выжил.

Уточняется, что карьеру Райан начал в Военно-воздушных силах Соединенных Штатов, он бывал в Афганистане, Пакистане и Ираке, а после 25 лет отслужил в полиции Кингстона.

Ранее россиянка описала уровень поддержки в Америке словами «ждала подвох, а дали курицу». Автор публикации рассказала, как воспользовалась системой помощи — фудбанком.

