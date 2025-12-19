Реклама

15:57, 19 декабря 2025

Владимир Зеленский перепутал имя президента Польши

Зеленский перепутал имя президента Польши Кароля Навроцкого, назвал его Карлом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский перепутал имя президента Польши Кароля Навроцкого, назвал его Карлом на пресс-конференции во время визита делегации Украины в Польше. Об ошибке Зеленского передает РИА Новости.

«Мы говорили об этом сегодня с Карлом», ― заявил Зеленский.

В публикации говорится, что Карл и Кароль ― это разные формы одного имени, основным различием которых состоит в языковых традициях транслитерации и адаптации. В странах Восточной Европы часто встречается форма Кароль.

Ранее Владимир Зеленский назвал решение Европейского союза (ЕС) выделить 90 миллиардов Украине важной победой. Он также счел такое решение ЕС сигналом России о бессмысленности войны, поскольку Киев поддерживают финансово.

