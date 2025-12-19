Реклама

15:19, 19 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский послал сигнал России после решения ЕС по российским активам

Зеленский заявил, что решение ЕС выделить 90 миллиардов является важной победой
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейского союза (ЕС) выделить 90 миллиардов является важной победой. Его слова передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«То, что европейские лидеры нашли такой формат, — для нас это усиление. Это сигнал России, что нет смысла воевать, нас поддерживают финансово», — заявил Зеленский.

До этого украинский лидер заявил, что выделение 90 миллиардов евро со стороны ЕС сделает Украину устойчивее и «обездвижит российские активы». Кроме того, политик назвал предоставленный транш гарантией безопасности Киева.

18 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что Брюссель предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Он будет основан на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных активов России.

