Зеленский послал сигнал России после решения ЕС по российским активам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейского союза (ЕС) выделить 90 миллиардов является важной победой. Его слова передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.
«То, что европейские лидеры нашли такой формат, — для нас это усиление. Это сигнал России, что нет смысла воевать, нас поддерживают финансово», — заявил Зеленский.
До этого украинский лидер заявил, что выделение 90 миллиардов евро со стороны ЕС сделает Украину устойчивее и «обездвижит российские активы». Кроме того, политик назвал предоставленный транш гарантией безопасности Киева.
18 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что Брюссель предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Он будет основан на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных активов России.