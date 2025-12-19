Зеленский послал сигнал России после решения ЕС по российским активам

Зеленский заявил, что решение ЕС выделить 90 миллиардов является важной победой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейского союза (ЕС) выделить 90 миллиардов является важной победой. Его слова передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«То, что европейские лидеры нашли такой формат, — для нас это усиление. Это сигнал России, что нет смысла воевать, нас поддерживают финансово», — заявил Зеленский.

До этого украинский лидер заявил, что выделение 90 миллиардов евро со стороны ЕС сделает Украину устойчивее и «обездвижит российские активы». Кроме того, политик назвал предоставленный транш гарантией безопасности Киева.

18 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что Брюссель предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Он будет основан на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных активов России.