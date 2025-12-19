Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:02, 19 декабря 2025Мир

Власти США понадеялись на окончание украинского конфликта до конца года

Рубио: США надеются на окончание конфликта на Украине до конца 2025 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вашингтон надеется на завершение украинского конфликта до конца 2025 года, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию мероприятия ведет журнал The Washington Examiner.

«Я надеюсь, что [конфликт] удастся завершить в этом месяце, до конца года. Я хочу, чтобы это завершилось как можно скорее», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Ранее профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что окончания конфликта до конца года ждать не приходится, однако «чудеса случаются».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США назвал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Рубио высказался о «помехе» для США

    Госсекретарь США высказался о дедлайне по урегулированию на Украине

    В США исключили возможность мирной сделки по Украине согласия РФ

    Рубио определил самую сложную задачу для США

    Москвичам рассказали о погоде до конца года

    Рубио назвал причину желания США завершить конфликт на Украине

    ВСУ атаковали Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok