Власти США понадеялись на окончание украинского конфликта до конца года

Рубио: США надеются на окончание конфликта на Украине до конца 2025 года

Вашингтон надеется на завершение украинского конфликта до конца 2025 года, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию мероприятия ведет журнал The Washington Examiner.

«Я надеюсь, что [конфликт] удастся завершить в этом месяце, до конца года. Я хочу, чтобы это завершилось как можно скорее», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Ранее профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что окончания конфликта до конца года ждать не приходится, однако «чудеса случаются».