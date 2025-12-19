Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:12, 19 декабря 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный эксперт прокомментировал слова Путина о нехватке тяжелых беспилотников

Военный эксперт Живов: Задача с созданием тяжелых беспилотников будет решена
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

России не хватает тяжелых беспилотников, которые занимаются сбросом мин, дистанционным минированием и разведкой, но задача будет решена, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Не хватает тяжелых беспилотников — это квадрокоптеры, гексакоптеры, которые используются на тактических направлениях. Они занимаются, в первую очередь, сбросом мин, дистанционным минированием, осуществляются в том числе разведывательные задачи. Вот таких беспилотников не хватает» , — сказал Живов.

Он добавил, что у России есть подобные беспилотники, но их мало, они дорогие. Кроме того, не совсем понятно, как их применять. Однако у Украины большое количество подобных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отметил он.

«У нас в контуре применения пока таких беспилотников мало (…). Я думаю, задача будет решена. Благо сейчас появились отдельные специальные беспилотные войска и центр специального назначения "Рубикон", где собрали всю элиту беспилотных систем», — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что в зоне специальной военной операции (СВО) есть нехватка тяжелых БПЛА. Проблема на данный момент решается. Он также отметил, что вопросом тяжелых беспилотников занимается Министерство обороны, в частности, лично глава ведомства Андрей Белоусов. Благодаря этому ситуация в этой сфере кардинально изменилась, добавил Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин обратил внимание на четвертое место российской экономики в мире

    Путин пригрозил шумящим журналистам закончить прямую линию

    Путин ответил на вопрос об обманутых дольщиках

    Путин вспомнил слова экс-канцлера Германии о будущем России

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский послал сигнал России после решения ЕС по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok