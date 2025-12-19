Убивший россиянина и изнасиловавший его жену военный совершил суицид в СИЗО

В Белгороде совершил суицид военный, убивший мужчину и изнасиловавший его жену

В СИЗО Белгорода совершил суицид военный Алексей Кострикин, расправившийся с мужчиной и изнасиловавший его жену. Об этом «Ленте».ру сообщил источник и подтвердили во ФСИН.

Кострикина без признаков жизни обнаружили сотрудники дежурной смены. Они вызвали медиков, однако те реанимировать мужчину не смогли. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

О задержании военного, сбежавшего из-под охраны в Белгородской области, стало известно 5 ноября. По версии следствия, в октябре Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, расправился с владельцем дома, а потом изнасиловал его жену и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о халатности после жалобы вдовы участника СВО.