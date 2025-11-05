Стало известно о поимке разыскиваемого за изнасилование и расправу российского военного

Сбежавшего в Белгородской области военного Кострикина задержали, он ранен

Правоохранительные органы задержали военнослужащего Алексея Кострикина, сбежавшего из-под охраны в Белгородской области. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на местные паблики.

Подозреваемого в изнасиловании и расправе поймали в Шебекинском округе. При задержании Кострикин получил ранение. Telegram-канал «Белгород №1» опубликован видео с ним.

На кадрах виден лежащий на земле мужчина. Также рядом красное пятно.

1 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о побеге военнослужащего, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений. Глава региона дал указания «поднять всю самооборону».

По версии следствия, в октябре Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, расправился с владельцем дома, а потом изнасиловал его жену и скрылся с места преступления. Его поймали в течение нескольких часов.