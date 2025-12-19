Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:01, 19 декабря 2025Забота о себе

Врач объяснил феномен «горящего» пениса во время секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач Бабак Ашрафи объяснил, почему возникает так называемый феномен «горящего» пениса. Об этой необычной проблеме он побеседовал с изданием Metro.

Ашрафи рассказал об этом феномене, комментируя историю мужчины по имени Джек, который пожаловался на то, что во время секса его пенис слишком разогревается, из-за чего ему трудно испытать оргазм. Врач объяснил, что неприятные ощущения в таких случаях могут быть связаны с тем, что сексуальное возбуждение вызывает значительное увеличение притока крови к половому члену. «Кровь теплая. В сочетании с тесным контактом с кожей и трением это может создать ощущение тепла», — объяснил он.

Ашрафи добавил, что другими причинами «горящего» пениса могут стать сухость или раздражение кожи, а также кожные заболевания и различные инфекции.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

«Умеренное тепло во время секса — это нормально, но от сильного или неприятного жара, который не дает испытать удовольствие или оргазм, не стоит отмахиваться. Если это происходит регулярно, на это стоит обратить внимание», — предупредил он.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, уверенной, что ее муж одержим измерением длины пениса. По словам автора письма, ее мужу за 40, и в последние месяцы он постоянно измеряет свой член, переживая, что орган уменьшается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Врач объяснил феномен «горящего» пениса во время секса

    Огромный аллигатор пробрался в магазин и попал на видео

    В Европе испугались необычного слова в речи Путина

    «Опасный» запуск фейерверков может обернуться немаленьким штрафом

    В Кремле рассказали о предстоящем новогоднем обращении Путина

    Раскрыт способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году

    Девушка решила позаботиться о соседке и отравила ее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok