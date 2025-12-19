Захарова о заседании Евросовета: Лидеры ЕС сами станут плательщиками «репараций»

Сторонники продолжения конфликта на Украине в Евросоюзе (ЕС) фактически взяли на себя обязательства по «репарациям» в пользу Киева. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам заседания Европейского совета, передает ТАСС.

«Еэсовская "партия войны" во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказалась в роли стороны, действующей в киевском коррумпированном режиме "репарации"», — сказала Захарова.

По ее словам, в Брюсселе не заметили абсурдности ситуации: вместо планировавшегося кредита под залог российских активов Киеву теперь пообещали средства из бюджета самого Евросоюза. Дипломат подчеркнула, что лидеры ЕС, активно лоббировавшие финансовую помощь Украине, в итоге обязались платить из собственных фондов.

Захарова также назвала правовым нигилизмом декларирование Евросоветом «права» использовать российские замороженные активы для компенсации Киеву.

Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы.