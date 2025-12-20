Реклама

10:57, 20 декабря 2025Спорт

Американского фигуриста пожизненно отстранили по делу о сексуальном насилии

Обвиненного в насилии американского фигуриста Десятова пожизненно отстранили
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Adam Cairns / Columbus Dispatch / Reuters

Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) принял решение пожизненно отстранить фигуриста Ивана Десятова по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что решение было вынесено 19 декабря. Оно может быть обжаловано.

В октябре 2024 года сообщалось, что US Center for SafeSport отстранил Десятова за «ненадлежащее поведение». Позднее выяснилось, что эстонская фигуристка Солен Мазинг обвинила его в сексуальном насилии.

После этого Десятова отстранил и Международный союз конькобежцев. Фигурист лишился права принимать участия в турнирах.

До 2021 года Десятов вместе с партнершей Екатериной Андреевой выступал за Россию. Затем год пара представляла Белоруссию. В июне 2022 года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в США.

