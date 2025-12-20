Буданов заявил, что Украина разрушила собственную мобилизацию

Украина разрушила собственную мобилизацию. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) , его комментарий приводит «Политика Страны».

По мнению Буданова, проблемы с мобилизацией появились из-за внутренних просчетов, а роль России в этом процессе явно переоценена.

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — поделился он.

До этого сообщалось, что в Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) начали проводить рейды вместе с цыганами.

Еще раньше в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали курьера. Как выяснили журналисты, пятеро сотрудников военкоматов затолкали в автобус доставщика, он оказывал сопротивление и кричал.