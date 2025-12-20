Реклама

Забота о себе
07:30, 20 декабря 2025

Диетолог назвал самые вредные новогодние сладости

Диетолог Кабанов: Леденцы — самая вредная конфета для детей в сладком подарке
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Переизбыток сладкого может вызвать у детей диабет и ожирение. Самая вредная конфета в новогоднем сладком подарке — это леденец, а наименьший вред представляет мармелад. Об этом «Ленте.ру» рассказал диетолог Алексей Кабанов.

«Без сомнения, избыток добавленного сахара в нашем ежедневном рационе и рационе наших детей — это очень серьезная проблема на данный момент. (…) Для детей, прежде всего, это диабет и излишний вес, так как дети плохо могут контролировать количество потребляемых сладких продуктов», — сказал Кабанов.

Он отметил, что по количеству сахара первое место занимает газировка, если говорить конфетах и новогодних подарках, то, прежде всего, нужно обращать внимание на их состав.

Если на первом месте в составе у нас стоит сахар — это однозначно самая вредная история. Есть конфеты, у которых сахар не будет стоять на первом месте. Например, мармелад, он может быть натуральным, может быть в виде конфет тоже, и он действительно может быть сделан на основе ягод и так далее — это в идеале. Мармелад — это самый минимальный вред, который мы можем получить от сладкого подарка

Алексей Кабановдиетолог

Наиболее вредная конфета в любом сладком новогоднем подарке — леденец, который сделан исключительно из сахара, отметил специалист. Следует отдавать предпочтение сладостям с натуральными сахарозаменителями, посоветовал он.

Ранее ученые из Университета Висконсина-Мэдисона обнаружили, что отключение всего одного гена в клетках поджелудочной железы мышей может защитить от развития диабета первого типа. Речь идет о гене Xbp1, который участвует в клеточной реакции на стресс. В эксперименте ученые удалили этот ген только в бета-клетках поджелудочной железы — именно они вырабатывают инсулин и первыми становятся мишенью иммунной атаки при диабете.

