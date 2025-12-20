Экс-советник Трампа оценил идею строительства тоннеля между Аляской и Россией

Экс-советник Трампа Пападопулос: РФ и США выиграют от проекта тоннеля

Вашингтон и Москва выиграют от строительства тоннеля между Аляской и Россией, сообщил в интервью РИА Новости экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его словам, проект технологически осуществим, а инвестиции в него нужны «не такие масштабные». Его реализация позволила бы не только объединить крупнейшие экономики мира — США и России, но и способствовать развитию отношений между людьми, торговли, инвестиций, энергетики и в перспективе — сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на встрече с членом Палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной обсуждалась идея строительства тоннеля между Россией и Аляской.

Дмитриев передал документы, посвященные проекту, который ранее получил широкую огласку как «тоннель Путина — Трампа».