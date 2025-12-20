Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 20 декабря 2025Мир

Экс-советник Трампа оценил идею строительства тоннеля между Аляской и Россией

Экс-советник Трампа Пападопулос: РФ и США выиграют от проекта тоннеля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oliver Foerstner / Shutterstock / Fotodom  

Вашингтон и Москва выиграют от строительства тоннеля между Аляской и Россией, сообщил в интервью РИА Новости экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его словам, проект технологически осуществим, а инвестиции в него нужны «не такие масштабные». Его реализация позволила бы не только объединить крупнейшие экономики мира — США и России, но и способствовать развитию отношений между людьми, торговли, инвестиций, энергетики и в перспективе — сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на встрече с членом Палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной обсуждалась идея строительства тоннеля между Россией и Аляской.

Дмитриев передал документы, посвященные проекту, который ранее получил широкую огласку как «тоннель Путина — Трампа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина написал пост в пути в США

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Стали известны подробности об обвинивших учительницу в совращении российских школьниках

    Американского фигуриста пожизненно отстранили по делу о сексуальном насилии

    Названо максимально допустимое количество чашек кофе в день

    Экс-советник Трампа оценил идею строительства тоннеля между Аляской и Россией

    Буданов заявил о разрушении Украиной собственной мобилизации

    Рэпер Макан получил новое распределение в армии

    В России пообещали скорее испытать самолет «Байкал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok