03:36, 20 декабря 2025Мир

Глава МИД Индии назвал число участвующих в СВО индийцев

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Российской Армии участвовали 202 гражданина Индии. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх в письменном ответе в парламент страны. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на документ.

Как утверждает политик, индийцы были «завербованы в российские вооруженные силы». По словам главы МИД Индии, 119 человек были досрочно уволены. В настоящее время продолжаются усилия по досрочному увольнению 50 человек, добавил Сингх.

Житель Индии Сридхар Рауагуру переехал в Россию и ушел на СВО. Отмечалось, что в 2022 году индиец приехал в Пермский край, где познакомился с местной девушкой. Там он женился и принял православие. Летом 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Недавно мужчины не стало. Он был посмертно награжден орденом Мужества.

