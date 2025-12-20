Реклама

12:23, 20 декабря 2025Культура

Калашникова перечислила варианты жилья для Долиной после потери квартиры

Певица Калашникова: Долина может жить с внучкой или на даче
Алиса Дмитриева
Дом, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье.

Дом, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье.. Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости

Певица Анна Калашникова перечислила варианты жилья для артистки Ларисы Долиной после потери квартиры. Ее цитирует mk.ru.

Калашникова напомнила, что раньше Долина жила в своей московской квартире вместе с дочкой Линой и внучкой Сашей, для которых некоторое время назад была приобретена отдельная квартира. «Лариса Александровна никогда не скрывала, что очень скучает по своим детям, как она называет Лину и Сашеньку. Я не исключаю, что Вселенная, устраивая такие испытания, просто не хочет их разъединять», — говорит она.

Кроме того, продолжила певица, Долина могла бы жить на даче в Подмосковье, без крыши не останется, а другие деньги может заработать или воспользуется помощью друзей.

Сейчас Мосгорсуд готовится рассмотреть дело о выселении Долиной из квартиры, которую Верховный суд оставил за покупательницей Полиной Лурье.

Ранее Долина столкнулась с отменой 11 запланированных концертов из-за скандала с продажей и возвращением квартиры. Четыре новогодних выступления певицы в Дубае были отменены. Кроме того, артистка не выступит на семи корпоративах, которые значились в ее графике на декабрь и январь. До этого сообщалось, что исполнительница заработает на новогодних выступлениях стоимость своей пятикомнатной квартиры.

