На Украине показали одну из строящихся оборонительных линий

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль показал одну из строящихся оборонительных линий. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».
Министр отметил, что подобные конструкции возникают «по всей линии фронта».
Как отметил Шмыгаль, Государственная специальная служба транспорта построила большое количество укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.
«Силами ДССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысячи километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия», — перечислил глава Минобороны Украины.
До этого стало известно, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) озвучил новую дату нападения России на Европу.
По информации Буданова, планы России «напасть» на страны НАТО могут быть реализованы якобы уже в 2027 году.