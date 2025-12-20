На Украине показали одну из строящихся оборонительных линий

Шмыгаль показал одну из строящихся оборонительных линий на Украине

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль показал одну из строящихся оборонительных линий. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Министр отметил, что подобные конструкции возникают «по всей линии фронта».

Как отметил Шмыгаль, Государственная специальная служба транспорта построила большое количество укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.

«Силами ДССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысячи километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия», — перечислил глава Минобороны Украины.

До этого стало известно, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) озвучил новую дату нападения России на Европу.

По информации Буданова, планы России «напасть» на страны НАТО могут быть реализованы якобы уже в 2027 году.