Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 20 декабря 2025Бывший СССР

На Украине показали одну из строящихся оборонительных линий

Шмыгаль показал одну из строящихся оборонительных линий на Украине
Майя Назарова

Кадр: @dshmyhal

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль показал одну из строящихся оборонительных линий. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Министр отметил, что подобные конструкции возникают «по всей линии фронта».

Как отметил Шмыгаль, Государственная специальная служба транспорта построила большое количество укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.

«Силами ДССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысячи километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия», — перечислил глава Минобороны Украины.

До этого стало известно, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) озвучил новую дату нападения России на Европу.

По информации Буданова, планы России «напасть» на страны НАТО могут быть реализованы якобы уже в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре Киева заметили российский флаг

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Врач назвал самое опасное сочетание оливье с алкоголем

    На Украине показали одну из строящихся оборонительных линий

    Стало известно о зверствах ВСУ над жителями Харьковской области

    Мамиашвили высказался о переходе двукратного чемпиона России по борьбе под флаг Болгарии

    Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы

    Эксперт сравнил опасность апельсинов и мандаринов для аллергиков

    Путин попробовал пирожки с вишневым вареньем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok