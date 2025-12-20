Реклама

01:49, 20 декабря 2025Мир

Орбан выложил ролик про Мерца и фон дер Ляйен

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Marquardt / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X опубликовал видеоролик про европейских политиков под саундтрек из фильма «Охотники за приведениями».

Героями видео, в частности, стали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц. Во время кадров с ними звучат строки о странных и тревожных событиях.

В ролике также показаны сам Орбан, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его бельгийский коллега Барт де Вевера и глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — они появляются тогда, когда в песне упоминаются «охотники за приведениями».

«Кого ты вызовешь?» — гласит подпись к видео.

Ранее Орбан заявил, что политика Евросоюза (ЕС) напоминает действия фашистской Германии в период начала Второй мировой войны.

