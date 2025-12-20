Политолог Дудаков: Западу будет сложно принудить Россию к миру

Западу будет сложно навязать России план по урегулированию конфликта на Украине, так как Вооруженные силы России (ВС) продвигаются на поле боя и имеют преимущество, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Все-таки нужно понимать, что для начала они должны какой-то план согласовать, а потом его представить России. Поэтому говорить преждевременно о том, как они будут склонять Россию. Это будет сложно, учитывая, что у России преимущество на поле боя, и мы продвигаемся вперед», — сказал Дудаков.

Если у Запада появится задача навязать какой-либо план урегулирования конфликта России, то действовать будут через санкционные рычаги, добавил политолог.

«Потенциал санкционного давления практически исчерпан, поэтому возможностей в данном случае у американцев не так много», — подытожил Дудаков.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала о том, что США и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. По данным источников, американские и европейские дипломаты, встречавшиеся с украинской стороной в Берлине, одобрили два документа, в которых изложены гарантии безопасности.

В публикации уточняется, что эти документы по вопросам безопасности призваны стать краеугольным камнем более широкого соглашения, направленного на достижение прекращения огня, а также убедить Украину уступить территорию в рамках мирного соглашения и отказаться от формального включения в НАТО.