Россиянам назвали три самых выгодных типа вложений

Экономист Абрамов: Краткосрочные депозиты остаются выгодным инструментом

Краткосрочные депозиты остаются выгодным инструментом для вложений, отметил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессор Александр Абрамов. Этот и еще два самых удачных типа вложений экономист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что краткосрочные депозиты остаются довольно выгодным инструментом. Это основной [тип вложений], наверное. Сейчас растет популярность паевых фондов облигаций. Потому что снижение долговременной ключевой ставки повышает рыночную стоимость облигаций. Отчасти сохраняются популярными еще и фонды денежного рынка. Пока ставка остается довольно высокой. Вот такие три типа я бы выделил», — прокомментировал Абрамов.

19 декабря 2025 года Банк России сообщил о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 16 процентов годовых. Ключевым аргументом для такого решения стало замедление инфляции, которая к концу года будет находиться в районе 6 процентов.

Отмечается, что Банк России может уменьшить к концу следующего года ключевую ставку до уровня 9 процентов годовых. С таким прогнозом выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

