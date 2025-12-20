Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:57, 20 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали три самых выгодных типа вложений

Экономист Абрамов: Краткосрочные депозиты остаются выгодным инструментом
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Краткосрочные депозиты остаются выгодным инструментом для вложений, отметил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессор Александр Абрамов. Этот и еще два самых удачных типа вложений экономист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что краткосрочные депозиты остаются довольно выгодным инструментом. Это основной [тип вложений], наверное. Сейчас растет популярность паевых фондов облигаций. Потому что снижение долговременной ключевой ставки повышает рыночную стоимость облигаций. Отчасти сохраняются популярными еще и фонды денежного рынка. Пока ставка остается довольно высокой. Вот такие три типа я бы выделил», — прокомментировал Абрамов.

19 декабря 2025 года Банк России сообщил о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 16 процентов годовых. Ключевым аргументом для такого решения стало замедление инфляции, которая к концу года будет находиться в районе 6 процентов.

Отмечается, что Банк России может уменьшить к концу следующего года ключевую ставку до уровня 9 процентов годовых. С таким прогнозом выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нацполиция Украины сделала новое заявление о развернутом в центре Киева флаге России

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Российский военный выжил после прямого попадания дрона ВСУ

    Турист из России получил в Таиланде 25 лет тюрьмы за убийство экс-избранника своей девушки

    В Димитрове сложилась критическая для украинских войск ситуация

    Орбан затруднился определить инициатора конфликта на Украине

    Ирландского журналиста поразило желание ЕС «сжечь континент»

    Россиянам назвали последовательность действий при сердечном приступе

    Зеленский ответил на предложение Путина по выборам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok