Суд в Москве отказал пенсионерке в иске с требованием вернуть квартиру

Российские суды начали отказывать возвращать пенсионеркам квартиры после победы предпринимательницы Полины Лурье в Верховном суде России, сообщает Baza в Telegram.

Суд в Москве отказал в иске пенсионерке, которая в течение года пыталась вернуть квартиру по «схеме Долиной». Мужчина приобрел у 72-летней женщины квартиру в феврале 2024 года за 10 миллионов рублей. Сделка прошла с использованием банковской ячейки. В марте продавщица освободила помещение, после чего в квартире сделали ремонт и выставили ее на продажу. Спустя несколько дней покупатель получил извещение из суда с требованием признать сделку о покупке однокомнатной квартиры недействительной.

Сама пенсионерка утверждает, что стала жертвой мошенников. В суд она предоставила справку от психолога с указанием на тревожно-депрессивные симптомы. Однако справка была сделана год назад коллегой женщины по психологическому центру. Несмотря на это, эксперты заключили, что в день сделки женщина «не могла понимать значение своих действий».

Покупатель настаивал на новой экспертизе в другом городе, чтобы исключить влияние профессиональных связей пенсионерки. В итоге женщина прошла дополнительное обследование, но снова у своих знакомых. На новом заседании суд отклонил ее иск. Однако покупатель все еще считает, что женщина может подать апелляцию и суд продолжится.

16 декабря Верховный суд России принял решение по делу Долиной в пользу покупательницы Полины Лурье. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.