02:20, 20 декабря 2025Мир

Рубио пошутил о потере внимания из-за Путина

Рубио пошутил о потере внимания из-за прямой линии Путина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио испугался потери внимания из-за прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Пытается наступить на мое сообщение», — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях Путина. При этом журналист начал задавать свой вопрос сразу с имени российского президента, что смутило Рубио. «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?», — спросил госсекретарь.

Он также удивился тому, что Путин отвечал на вопросы четыре часа. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», — пошутил Рубио.

Ранее Рубио назвал урегулирование украинского конфликта самой сложной задачей для США. «Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным», — заявил он.

