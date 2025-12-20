Самый короткий в России световой день продлится 18 минут

В Полярных Зорях 21 декабря световой день продлится 18 минут

Продолжительность светового дня в России и других государствах Северного полушария Земли 21 декабря будет минимальной в году. В Полярных Зорях в Мурманской области светлая часть суток станет самой короткой среди российских городов — всего 18 минут. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор ИГУ Сергей Язев.

В воскресенье, 21 декабря, наблюдается зимнее солнцестояние, при котором продолжительность ночи в Северном полушарии будет максимальной. В российской столице она составит 17 часов, в то время как продолжительность светового дня сократится до 7 часов. С понедельника, 22 декабря, светлая часть суток начнет постепенно возрастать.

Наибольшая продолжительность дня 21 декабря будет в самом южном городе России — Дербенте — она достигнет 9 часов 7 минут.

Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что Зимнее солнцестояние начнется в 18:04 по московскому времени. Также отмечалось, что к концу декабря день увеличится до 7 часов 05 минут.

