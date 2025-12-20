Школьники в России рассказали о работе мечты

РИАН: Российские школьники мечтают построить карьеру в бионике и ветеринарии

Школьники в России мечтают подняться по карьерной лестнице в промышленном дизайне, бионике и ветеринарии. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в Фонде гуманитарных проектов (ФГП).

В опросе приняли участие ученики с шестого по одиннадцатый классы. Лидером рейтинга оказалась профессия «Промышленный дизайнер» — им хотят стать 76 тысяч школьников. Еще 30 тысяч учеников намерены связать свое будущее с профессией бионика — специалиста, который занимается разработкой устройств на основе биологических систем.

Как отмечается, в главенствующую пятерку профессий также вошли DevOps-инженер, ветеринарный врач и технолог кондитерского производства. На выбор учащихся оказало влияние участие в профориентационных мероприятиях.

Ранее стало известно, что российские дети больше всего хотят увидеть Черное море. На втором и третьем месте топа расположились Санкт-Петербург и Москва. В список самых желанных отправлений вошли Байкал, республики Северного Кавказа и Ставропольский край.