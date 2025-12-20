Реклама

Экономика
14:15, 20 декабря 2025Экономика

Синоптик оценил вероятность снега в Москве в новогоднюю ночь

Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В новогоднюю ночь в Москве будет снежный покров. Таким прогнозом с радиостанцией «Говорит Москва» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам синоптика, 30 и 31 декабря столбики термометров будут опускаться от минус 1 до минус 6 градусов днем и от минус 3 до минус 8 градусов ночью. Осадки пройдут 31 числа и ранее. В канун Нового года прирост снега составит порядка 8-12 сантиметров.

Ильин отметил, что прогноз погоды будет скорректирован на несколько градусов ближе к праздникам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца текущей недели и в понедельник, 22 декабря, в столице сохранится положительная температура воздуха, однако с середины третьей декады месяца начнет холодать, и выпадет снег.

