Судебный психиатр прокомментировал ситуацию с квартирой Долиной

Судебный психиатр Амбарцумов: Долина была адекватна при продаже жилья

Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры была в адекватном психическом состоянии. Своим мнением с RTVI поделился психотерапевт, судебный психиатр Николай Амбарцумов.

Артистка сама вводила в заблуждение покупателя, считает специалист. Она выставила квартиру на продажу, торговалась с покупателем, взяла аванс и через месяц оформила сделку. Также с покупателем певица договорилась, что выпишется из квартиры чуть позже. Все эти действия являются осознанными.

Кроме того, Долина продолжала свою деятельность, преподавательскую и музыкальную, то есть вполне четко все сознавала и не была в каком-то психически неполноценном состоянии.

16 декабря Верховный суд России принял решение по делу Долиной в пользу покупательницы Полины Лурье. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.