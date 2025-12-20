У российской блогерши в Одессе украли предназначенные для ВСУ драгоценности

Блогерша Белоцерковская заявила о краже драгоценностей на сумму €200-300 тысяч

У российской блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) во время визита в Одессу украли драгоценности, вырученные средства от продажи которых она планировала передать Вооруженным силам Украины. Об этом она рассказала у себя в социальных сетях.

Ущерб Белоцерковская оценила в 200-300 тысяч евро. Блогерша уточнила, что ее обокрали 14 декабря в бутик-отеле «Фредерик Коклен», где она остановилась перед аукционом. После этого блогерша недосчиталась дорогих вещей: «крокодиловой шанели», цепочки с кулоном — звездой Давида, бьюти-бокса и других вещей.

Блогерша заподозрила в краже сотрудниц отеля. Она утверждает, что руководство отеля отказалось провести проверку сотрудниц, занимавшихся уборкой ее номера, с использованием полиграфа. Вещи найдены не были.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам колонии. Ее обвинили в распространении фейков о Вооруженных Силах России. Также ей в течение пяти лет после отбытия наказания запрещается администрировать интернет-ресурсы.