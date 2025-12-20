Ученого из Китая обвинили в ввозе кишечной палочки в США

Директор ФБР Пател: США обвинили ученого из КНР в ввозе кишечной палочки

В Америке обвинили исследователя из КНР в том, что он ввез кишечную палочку на территорию страны. Об этом рассказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател, посвятив инциденту публикацию в соцсети Х.

Уточняется, что речь идет о Юхуан Сяне, который является научным сотрудником и обладателем визы J-1 из Китая. Его уличили в контрабанде кишечной палочки в США и предоставлении ложных сведений об этом.

По словам Патела, ученый предпринял попытку обойти американские законы и получить биологические материалы, спрятанные в посылке из Китая. Глава ФБР уточнил, что кишечная палочка рискует нанести серьезный ущерб урожаю в Соединенных Штатах и привести к значительным финансовым потерям для американской экономики.

Ранее сообщалось, что в США сеть ресторанов McDonald's оказалась в центре скандала из-за заражения клиентов кишечной палочкой. Более 100 человек подхватили кишечную инфекцию, употребив бургеры в точках общепита. Всего были госпитализированы 34 человека, одного пострадавшего спасти не удалось. Позднее стало известно, что у поставщика лука для бургеров McDonald’s выявили десятки нарушений.

