Уиткофф и Кушнер разработали проект восстановления Газы за 112 миллиардов долларов

WSJ: Уиткофф и Кушнер разработали проект восстановления Газы за $112 млрд

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер разработали предложение по восстановлению сектора Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, «Проект Рассвет» призван превратить «разбомбленный анклав в блестящий Метрополис». На это может потребоваться около 10 лет и 112,1 миллиардов долларов.

WSJ уточняет, что пока неизвестно, кто будет финансировать восстановление и где будут жить палестинцы во время работ. Планируется, что через 10 лет сектор Газа сможет самостоятельно финансировать дальнейшие шаги по восстановлению и в конечном итоге начать выплачивать кредиты.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, а радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо разоружить.