ВСУ ударили сразу по пяти регионам России

Минобороны: ПВО сбила 27 беспилотников ВСУ над регионами России

В ночь на субботу, 20 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками несколько российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в общей сложности средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 27 украинских дронов. По десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над территориями Курской и Липецкой областей, а также над акваторией Азовского моря. Помимо этого, еще один дрон был перехвачен над Брянской областью.

Накануне Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников на Крым. По данным оборонного ведомства, над территорией полуострова сбили два дрона, еще девять уничтожили над акваторией Черного моря.