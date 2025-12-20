Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 20 декабря 2025Мир

Украину и ЕС обвинили в создании искусственных преград для переговоров

Мирошник: Украине и ЕС стоит двигаться к урегулированию, а не мешать переговорам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Украине и Европейскому союзу (ЕС) стоит двигаться в сторону урегулирования конфликта вместо того, чтобы выдумывать искусственные преграды для переговоров, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Об этом сообщают «Известия».

«Поменяют ли они точку зрения или продолжат издеваться над собой, над своими государствами, — это будет их выбор», — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС хочет продолжить финансировать Вооруженные силы Украины даже в случае достижения мирного соглашения. По словам дипломата, эти планы указывают на то, что политическая элита Евросоюза «сейчас определенно не заинтересована в мире».

До этого издание The Telegraph со ссылкой на источники заявило, что США призвали Украину принять платиновое предложение по гарантиям безопасности. По словам собеседников издания, страны Европы и Киев остались довольны предложениями администрации президента США Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заговорили о «пугающем предупреждении» Путина на прямой линии

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Орбан выложил ролик про Мерца и фон дер Ляйен

    Ученого из Китая обвинили в ввозе кишечной палочки в США

    В США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами

    В Германии пришли к необычному выводу после слов Путина

    Военкор заявил о снятии Путиным на прямой линии «главного вопроса по СВО»

    В МИД России назвали главного спонсора Украины

    В США обнародовали материалы дела Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok