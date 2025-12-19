Реклама

21:50, 19 декабря 2025Бывший СССР

В МИД отреагировали на теракты в Черном море

МИД России назвал недопустимыми теракты Киева против судов в Черном море
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Террористические атаки против торговых судов и объектов гражданской энергетической инфраструктуры, которые совершаются Киевом в акватории Черного моря, являются недопустимыми. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном по итогам участия заместителя главы дипведомства Александра Панкина в министерском заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Уточняется, что заседание состоялось под председательством Болгарии в режиме ВКС. Панкин обратил вниманию на снизившуюся динамику экономического сотрудничества в Черноморском регионе. По словам дипломата, ключевой преградой для его развития остается враждебная политика европейских стран.

Замглавы МИД подчеркнул недопустимость террористических атак, совершаемых Киевом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря. Между тем он отметил весомый конструктивный потенциал ЧЭС, реализация которого «требует консолидации усилий на принципах взаимоуважения и равноправия».

Следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств — членов организации запланировано на первое полугодие 2026 года. Председательствовать на нем будет Грузия.

18 декабря сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины на грузовое судно в ростовском порту.

