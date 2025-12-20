Реклама

01:03, 20 декабря 2025Мир

В МИД России назвали главного спонсора Украины

Мирошник: Основное финансирование Украины идет от Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украина получает основное финансирование от Германии при поддержке Брюсселя и Лондона. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен искать новые источники финансирования, но усомнился, что тот сможет добиться успеха.

«Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу», — считает Мирошник.

18 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что Брюссель предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Он будет основан на бюджете Евросоюза и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных активов России.

Зеленский назвал решение ЕС важной победой. «Это сигнал России, что нет смысла воевать, нас поддерживают финансово», — сказал он.

