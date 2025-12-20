Реклама

11:23, 20 декабря 2025Силовые структуры

В российском городе полицейские пришли в бар к избивавшим девушек стримерам

«112»: В Екатеринбурге полицейские пришли в бар к избивавшим девушек стримерам
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «112»

В Екатеринбурге полицейские пришли в бар «Хата» к стримерам, которые избивали девушек за донаты в прямом эфире. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Горожане на протяжении нескольких месяцев пытались привлечь сомнительных контент-мейкеров к ответственности. Двое стримеров в баре «Хата» на улице Ленина в пьяном виде показывали зрителям за деньги странный досуг.

Они приглашали к себе в гости девушек. Если случались ссоры, то россиянок наказывали кулаками. Подобные видео часто приводили к страшным последствиям. Правоохранители приехали в «Хату».

Кроме того, в Екатеринбурге были проведены массовые рейды по подобным заведениям, однако правонарушений в них не выявили.

До этого стало известно, что вышедшая из бара Prosecco жительница Санкт-Петербурга ударила полицейского букетом роз и попала в колонию.

