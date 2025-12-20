Реклама

08:04, 20 декабря 2025Интернет и СМИ

В Сербии назвали европейские армии ЛГБТ-бригадами

Сербский журналист Бойич: В странах ЕС вместо дееспособной армии ЛГБТ-бригады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

У стран Европейского союза (ЕС) вместо дееспособной армии ЛГБТ-бригады (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил сербский журналист Марио Бойич в беседе с РИА Новости.

Так он прокомментировал информацию о возможной отправке европейских военных на Украину. «Это невозможно, потому что Англия, Франция и остальные страны ЕС не имеют армии — у них есть ЛГБТ-бригады», — сказал журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, согласно документам Евросоюза, Украина не соответствует ни одному из критериев для получения членства в сообществе. Она отметила, что на Украине сложился недемократический режим, в котором отсутствует прозрачная и независимая судебная система и провалена борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

