Мир
05:43, 20 декабря 2025Мир

В Швейцарии сообщили о последствиях воровства активов России

Посол Гармонин заявил, что Швейцария понимает последствия кражи активов России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Власти в Берне прекрасно понимают, что кража российских активов грозит уничтожением реноме Швейцарии как «безопасной гавани» для инвесторов. С таким заявлением выступил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, передает РИА Новости.

«Прекрасно это понимают и в Швейцарской народной партии, к которой принадлежит и новоизбранный президент Конфедерации Ги Пармелен», — отметил российский дипломат. Он также выразил сомнения в том, что в скором времени в данном вопросе произойдут какие-либо изменения.

До этого уходящая с поста президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер сказала, что в Берне не принимают участия в дискуссиях Европейского союза (ЕС) по теме возможной конфискации замороженных активов РФ. Между тем, в российском посольстве засомневались в том, что такая позиция страны не изменится, в том числе с приходом на ее место министра экономики Ги Пармелена.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон огорчился из-за невозможности согласовать со странами ЕС план использования замороженных российских активов, чтобы отыскать финансирование для кредита Украине. По словам политика, он не питал иллюзий по поводу успеха, поскольку для решения требовалось квалифицированное большинство, включая согласие Бельгии, где сейчас хранится 90 процентов активов.

